Skandal-Sportreporter spricht über Entlassung: "Alles wurde mir genommen!"

SPORT1 08.08.2025 • 12:29 Uhr Sportreporter Jermaine Jenas wurde 2024 entlassen, nachdem er mutmaßlich intime Inhalte an Frauen geschickt hatte. Der Ex-Profi spricht nun über die Zeit danach.

Sportreporter Jermaine Jenas wurde im August 2024 von TV-Sender BBC aufgrund von Beschwerden über unangemessenes Verhalten entlassen. Im Podcast Mennie Talks hat der 42-Jährige über die vergangenen zwölf Monate gesprochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2024 beschuldigten zwei BBC-Mitarbeiterinnen Jenas, ihnen unaufgefordert Nachrichten geschickt zu haben. Daraufhin kam heraus, dass der Ex-Profi schon früher Frauen sexuell belästigt haben soll.

Ehe zerbricht nach den Anschuldigungen

Wie MailOnline berichtete, soll der Engländer bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 unaufgefordert Intimfotos an eine Frau geschickt haben.

Im Podcast berichtete Jenas, dass seine Ehe zerbrach, als die Anschuldigungen öffentlich wurden. Mit seiner Ex-Frau Ellie Penfold war er 14 Jahre verheiratet. Die beiden haben zusammen vier Kinder.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jenas gründet eigene Produktionsfirma

„Es war eine sehr schwierige Zeit für mich und meine Familie, aber ich habe immer die volle Verantwortung für das Geschehene übernommen. Das ist sehr wichtig“, erklärte der 42-Jährige.

Anschließend sagte er: „Weil sie mir mein Leben nehmen konnten, all meine Verträge und Jobs, die ich damals hatte, habe ich mir gesagt, das passiert mir nie wieder. Also habe ich vor Kurzem meine eigene Produktionsfirma gegründet.“

Jenas verriet zudem, dass in der Vergangenheit Wettbüros mit ihm zusammenarbeiten wollten, weil er ein Ex-Profi sei, „aber die BBC hasst das wegen der allgemeinen Probleme mit Glücksspiel. Die Realität ist, dass alles ausgelöscht wurde, alles wurde mir genommen“.