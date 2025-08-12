Trainer kündigt vor Duell mit DFB-Team - wegen Mannheim?

SID 12.08.2025 • 11:33 Uhr Luc Holtz trainierte Luxemburgs Nationalteam seit 2010 - vor dem Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft ist er plötzlich weg.

Der deutsche WM-Qualifikations-Gegner Luxemburg muss sich auf Trainersuche begeben. Wie der Fußballverband bekannt gab, hat Nationaltrainer Luc Holtz „gebeten, seinen Arbeitsvertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen“.

Der 56-Jährige hatte seit 2010 die Auswahl seines Heimatlandes trainiert und in 144 Spielen 33 Siege geholt.

Darum kündigt der Trainer vor Duell mit Deutschland

Holtz „hat die Möglichkeit, zu einem Verein im Ausland zu wechseln“, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Laut Medienberichten soll er zum Drittligisten Waldhof Mannheim wechseln.

Die Kurpfälzer hatten am Montagabend ihren Cheftrainer Dominik Glawogger nach nur zwei Spieltagen freigestellt.

In der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland ist Holtz mit seinem Team erst im Playoff-Halbfinale an Georgien gescheitert.