Busquets kündigt nahes Karriereende an

SID 26.09.2025 • 07:09 Uhr

Der spanische Welt- und Europameister Sergio Busquets hat sein nahes Karriereende angekündigt. „Dies werden meine letzten Monate auf dem Platz sein. Ich gehe sehr glücklich, stolz, erfüllt und vor allem dankbar in den Ruhestand“, sagte der 37 Jahre alte Fußballprofi in einem Video auf seiner Instagram-Seite. Busquets, der mit dem FC Barcelona zahlreiche Titel gewonnen hat und nun bei Inter Miami spielt, fügte ein „herzliches Dankeschön an alle und an den Fußball“ hinzu.

Zum Ende der Saison 2025 in der Major League Soccer (MLS) soll dann Schluss sein. Seit 2023 ist Busquets in den USA an der Seite seines früheren Barcelona-Mitspielers Lionel Messi aktiv.