Dreierpack in der MLS: Son verzückt L.A.

Dreierpacker Son verzückt die MLS

Der einstige Bundesliga-Stürmer legt bei seinem neuen Klub stark los.
Heung-Min Son zeigt sich treffsicher
Heung-Min Son zeigt sich treffsicher
© AFP/Getty/SID/CHRIS GARDNER
SID
Der einstige Bundesliga-Stürmer legt bei seinem neuen Klub stark los.

Der frühere Bundesliga-Star Heung-Min Son hat seinen beeindruckenden Start in der nordamerikanischen MLS ausgebaut.

Der Südkoreaner, der in diesem Sommer für eine Rekordablöse von 26 Millionen US-Dollar von Tottenham Hotspur zum Los Angeles FC gewechselt war, ragte beim 4:1 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Salt Lake in Utah mit einem Dreierpack heraus.

Son, der einst für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen in der deutschen Eliteliga spielte, steht damit nach sechs Partien in der MLS bei fünf Toren. Los Angeles ist als Tabellenvierter der Western Conference auf Play-off-Kurs.

