Dreierpack in der MLS: Son verzückt L.A.

SID 18.09.2025 • 07:06 Uhr Der einstige Bundesliga-Stürmer legt bei seinem neuen Klub stark los.

Der frühere Bundesliga-Star Heung-Min Son hat seinen beeindruckenden Start in der nordamerikanischen MLS ausgebaut.

Der Südkoreaner, der in diesem Sommer für eine Rekordablöse von 26 Millionen US-Dollar von Tottenham Hotspur zum Los Angeles FC gewechselt war, ragte beim 4:1 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Salt Lake in Utah mit einem Dreierpack heraus.