Müller im Pokalfinale - und vor deutschem Rekord

SID 17.09.2025 • 10:53 Uhr Der deutsche Weltmeister von 2014 darf im Halbfinale zusehen. Ein Sieg im Endspiel am 1. Oktober brächte ihm seinen 35. Titel.

Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im Finale um den kanadischen Fußball-Pokal - und damit zugleich vor einem deutschen Rekord. Sollte der Klub aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) das Endspiel am 1. Oktober gewinnen, wäre dies der 35. Titel in seiner Karriere. Bislang liegt Müller mit 34 Titeln gleichauf mit Toni Kroos.

