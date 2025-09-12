Newsticker
Int. Fußball>

Onana wechselt auf Leihbasis zu Trabzonspor

Torhüter Onana nach schwankenden Leistungen bei Manchester United nun in der Süper Lig aktiv.
© IMAGO/SID/Conor Molloy
SID
Torhüter Onana nach schwankenden Leistungen bei Manchester United nun in der Süper Lig aktiv.

Der kamerunische Torhüter Andre Onana verlässt Manchester United vorerst und schließt sich auf Leihbasis dem türkischen Klub Trabzonspor an. Bei United hatte Onana zuletzt viel Kritik erfahren, zudem holte der englische Rekordmeister Senne Lammens von Antwerpen als Herausforderer des 29-Jährigen. Onanas Vertrag bei Manchester läuft noch bis Ende Juni 2028.

Onana war 2023 für 51 Millionen Euro plus möglichen vier Millionen an Zusatzzahlungen von Inter Mailand nach Manchester gewechselt. Dort bestritt er 102 Spiele. Onanas Leistungen waren jedoch nicht konstant, zudem habe es Konflikte mit Teammanager Ruben Amorim gegeben. In seinem ersten Saisonspiel unterlief ihm ein Fehler, der zum Ausscheiden von United im Ligapokal führte.

