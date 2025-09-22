Simic trauert um toten Trainer

SPORT1 22.09.2025 • 15:25 Uhr Der englische Fußball verliert mit Matt Beard eine prägende Figur im Frauen-Bereich. Seine Ex-Spielerin Julia Simic meldet sich emotional zu Wort.

Die ehemalige Fußballspielerin Julia Simic hat sich nach dem Tod des englischen Trainers Matt Beard emotional zu Wort gemeldet.

„Lieber Matt, ich bin erschüttert über diese Nachricht. Dein Verlust bricht vielen Fußballfans das Herz, auch mir“, schrieb die 36-Jährige auf Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Simic auch wegen Beard nun Trainerin

Beard war am Samstag mit 47 Jahren überraschend verstorben. Der ehemalige Meistertrainer der Damen des FC Liverpool war von 2018 bis 2020 Cheftrainer von Simic bei West Ham United.

„Du hattest die Gabe, eine starke Verbindung zwischen Spielern aus aller Welt herzustellen und uns das Gefühl zu geben, eine Familie zu sein. Für dich stand immer der Mensch vor dem Fußballer. Sobald ich morgens dein freches Lächeln sah, wenn du das Trainingsgelände betratst, fühlte ich mich privilegiert, deine Spielerin zu sein“, führte Simic aus.

Die 36-Jährige arbeitet neben ihrer Tätigkeit als TV-Expertin bei Sky auch als Cheftrainerin der U20-Juniorinnen bei Eintracht Frankfurt. Wie sie betonte, war Beard „einer der wichtigsten Gründe“, warum sie Trainerin werden wollte.

„Denn du hast mir jeden Tag gezeigt, dass man mit Liebe und Zusammenhalt alles erreichen kann. Wenn ich an dich denke, muss ich lächeln, und ich werde dich immer in bester Erinnerung behalten. Danke, Chef, dass du uns so viel mehr als nur Fußball beigebracht hast!“

Beard trat zuletzt beim FC Burnley zurück

Nach Stationen bei den Millwall Lionesses und dem FC Chelsea hatte Beard im Jahr 2012 seine erste Amtszeit in Liverpool angetreten (bis 2015).

In den Meisterjahren wurde er zudem zum Manager des Jahres der englischen Women’s Super League ernannt. 2021 kehrte er nach Liverpool zurück und führte das Team umgehend zum Wiederaufstieg in die erste Liga.

Bis zur vergangenen Saison trainierte Beard die Liverpool-Frauen. Von seinem Job als Coach des FC Burnley trat er im August nach nur zwei Monaten zurück.

-----