Elektrischer Defekt: Brand im Haus von Vinicus Junior

SID 09.10.2025 • 15:03 Uhr Die Sauna im Luxus-Anwesen brennt ab, Verletzte gibt es glücklicherweise nicht.

Im Haus des brasilianischen Fußball-Stars Vinicius Junior in Madrid ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Der Real-Stürmer war nicht zu Hause, niemand wurde verletzt - Vinicius Junior befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft in Südkorea, wo am Freitag ein Test-Länderspiel stattfindet.

{ "placeholderType": "MREC" }