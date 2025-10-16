Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

"Zutiefst enttäuscht": Legenden-Aus wegen verpasster WM

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Legenden-Aus wegen verpasster WM

Der ehemalige Starstürmer Patrick Kluivert ist nicht mehr Nationaltrainer Indonesiens. Nach der verpassten Qualifikation für die WM 2026 folgte die Trennung.
Patrick Kluivert war einer der torgefährlichsten Niederländer aller Zeiten, vom Shootingstar, zum Fehleinkauf, zu Barcelonas Lebensversicherung - das ist seine Geschichte.
SID
Der ehemalige Starstürmer Patrick Kluivert ist nicht mehr Nationaltrainer Indonesiens. Nach der verpassten Qualifikation für die WM 2026 folgte die Trennung.

Patrick Kluivert (49) ist nach der verpassten Qualifikation für die WM 2026 nicht mehr Nationaltrainer von Indonesien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der ehemalige Starstürmer (Ajax, Barcelona, AC Milan) aus den Niederlanden und der indonesische Verband haben „sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung ihrer Zusammenarbeit geeinigt“, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß.

Kluivert, der unter anderem 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewann, hatte das Amt erst im Januar übernommen und damals einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Kluivert „zutiefst enttäuscht“

Indonesien war auf dem Weg zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in der vierten Asien-Qualifikationsrunde in einer Dreiergruppe nach Niederlagen gegen Saudi-Arabien (1:3) und den Irak (0:1) gescheitert. Ein Nachfolger von Kluivert steht noch nicht fest.

{ "placeholderType": "MREC" }
Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Auch wenn ich zutiefst enttäuscht bin und es mir leid tut, dass wir es nicht zur Weltmeisterschaft geschafft haben, werde ich immer stolz auf das sein, was wir gemeinsam aufgebaut haben“, schrieb Kluivert bei Instagram über seine „unvergessliche Reise“ als Nationaltrainer Indonesiens.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite