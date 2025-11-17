Am Samstag: Barcelona kehrt ins Camp Nou zurück

SID 17.11.2025 • 16:26 Uhr Endlich ist es soweit, Barca kehrt "nach Hause" zurück. Dabei ist die Renovierung weiterhin nicht abgeschlossen.

Zweieinhalb Jahre nach Beginn umfangreicher Renovierungsarbeiten kehrt der FC Barcelona am Wochenende in das Camp Nou zurück. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick empfängt am Samstag um 16.15 Uhr Athletic Bilbao in der umgebauten Arena. „Wir kehren nach Hause zurück“, schrieb Barca in den Sozialen Netzwerken.

Die Rückkehr des spanischen Traditionsklubs in seine Heimspielstätte war eigentlich für den November 2024 geplant gewesen, hatte aber immer wieder verschoben werden müssen. Nun gab die Stadt Barcelona Grünes Licht, rund 45.000 Zuschauer können dabei sein. Noch ist die Modernisierung des Stadions nicht abgeschlossen, am Oberrang wird weiter gearbeitet, auch das geplante Dach ist nicht fertiggestellt. Die Katalanen planen vor Jahresende mit einer Kapazität von 62.000 Zuschauern, nach Ende der Renovierung soll das Camp Nou Platz für 105.000 Fans bieten.

Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 statt. Seither haben sich die Bauarbeiten verzögert, für den Klub bedeutete das erhebliche Einnahmeverluste. Die Kosten für die Modernisierung des Stadions werden auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Zuletzt trug der spanische Meister seine Heimspiele im Olympiastadion von Montjuic aus.