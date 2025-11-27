Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
DARTS
WINTERSPORT
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Rüdiger adelt Tuchel: "Er hat alles verändert"

Rüdiger adelt Tuchel: „Er hat alles verändert“

Unter Tuchel stürmte der FC Chelsea 2021 auf Europas Fußball-Thron. Rüdiger sieht die Zeit mit dem Coach im Rückblick als Karrierebooster.
Tuchel (l.) und Rüdiger an der Stamford Bridge
Tuchel (l.) und Rüdiger an der Stamford Bridge
© AFP/SID/ADRIAN DENNIS
SID
Unter Tuchel stürmte der FC Chelsea 2021 auf Europas Fußball-Thron. Rüdiger sieht die Zeit mit dem Coach im Rückblick als Karrierebooster.

Bessermacher Thomas Tuchel? Geht es nach Antonio Rüdiger, ist Englands Fußball-Nationaltrainer über jeden Zweifel erhaben und hat die Karriere des Nationalspielers entscheidend beeinflusst. „Er hat alles verändert. Man muss schon ehrlich sagen: Er war der Trainer, der mir den Weg geebnet hat, heute für Real Madrid zu spielen“, sagte der Abwehrspieler im Youtube-Format Long Story Shirt.

Besonders den Champions-League-Sieg 2021 während der gemeinsamen Zeit beim FC Chelsea hat Rüdiger als Karriereturbo ausgemacht. „Dieser Titel war mein Ticket – und er (Anm. d. Red.: Tuchel) war ein wichtiger Bestandteil für mich“, erinnerte sich der 32-Jährige.

Immer wieder aufkommender Kritik, wonach der 52-jährige Tuchel abseits seines Fachwissens ein komplexer Charakter sein soll, kann der gebürtige Berliner nichts abgewinnen. „Was ich immer komisch finde, ist, wenn ich höre, er sei schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was schwierig sein soll.“ Tuchel sei ein „top Trainer. Punkt.“

Rüdiger – von 2017 bis 2022 in 203 Pflichtspielen für die Blues im Einsatz – traf in der Winterpause der Saison 2020/21 auf Tuchel. Binnen sechs Monaten führte der Deutsche die Londoner überraschend zum Königsklassen-Triumph und blieb auch in der darauffolgenden Spielzeit Rüdigers Trainer, ehe dieser im Sommer 2022 zu den Königlichen nach Madrid wechselte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite