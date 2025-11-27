Rüdiger adelt Tuchel: „Er hat alles verändert“

SID 27.11.2025 • 17:43 Uhr Unter Tuchel stürmte der FC Chelsea 2021 auf Europas Fußball-Thron. Rüdiger sieht die Zeit mit dem Coach im Rückblick als Karrierebooster.

Bessermacher Thomas Tuchel? Geht es nach Antonio Rüdiger, ist Englands Fußball-Nationaltrainer über jeden Zweifel erhaben und hat die Karriere des Nationalspielers entscheidend beeinflusst. „Er hat alles verändert. Man muss schon ehrlich sagen: Er war der Trainer, der mir den Weg geebnet hat, heute für Real Madrid zu spielen“, sagte der Abwehrspieler im Youtube-Format Long Story Shirt.

Besonders den Champions-League-Sieg 2021 während der gemeinsamen Zeit beim FC Chelsea hat Rüdiger als Karriereturbo ausgemacht. „Dieser Titel war mein Ticket – und er (Anm. d. Red.: Tuchel) war ein wichtiger Bestandteil für mich“, erinnerte sich der 32-Jährige.

Immer wieder aufkommender Kritik, wonach der 52-jährige Tuchel abseits seines Fachwissens ein komplexer Charakter sein soll, kann der gebürtige Berliner nichts abgewinnen. „Was ich immer komisch finde, ist, wenn ich höre, er sei schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was schwierig sein soll.“ Tuchel sei ein „top Trainer. Punkt.“