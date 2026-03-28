Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat mit einem souveränen Erfolg Schwung für die Fußball-Weltmeisterschaft aufgenommen. Knapp drei Monate vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in Toronto gewann das Team 4:0 (2:0) im Testspiel gegen Südkorea um Bayern Münchens Min-Jae Kim im englischen Milton Keynes.
WM-Gegner Elfenbeinküste schlägt Südkorea
Knapp drei Monate vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in Toronto gelingt ein Test-Erfolg.
Testspiel in England: Südkorea gegen Elfenbeinküste
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Evann Guessand (35.), Simon Adingra (45.+1), Martial Godo (62.) und Wilfried Singo (90.+4) trafen für den dreimaligen Afrikameister, bei dem Hoffenheims Bazoumana Touré nicht zum Einsatz kam. Dasselbe Schicksal ereilte Mönchengladbachs Jens Castrop und den Mainzer Lee Jae-Sung bei Südkorea. Altstar Heung-min Son wurde lediglich eingewechselt.
Deutschland und die Elfenbeinküste werden sich bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada am zweiten Gruppenspieltag begegnen (20. Juni). Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Ecuador und WM-Debütant Curacao.