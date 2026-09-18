Überraschung! Nürnberg-Profi Zoma für Italien nominiert

Der Shootingstar Mohamed Ali Zoma ist einer von neun Neulingen beim Neuaufbau der Squadra Azzurra.

Aus der 2. Bundesliga in die Squadra Azzurra: Shootingstar Mohamed Ali Zoma vom 1. FC Nürnberg ist erstmals in die italienische Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Der 22 Jahre alte Stürmer der Franken gehört zum 34-köpfigen Aufgebot, mit dem Rückkehrer Roberto Mancini in seine zweite Amtszeit startet.

Im Kader für die schweren Nations-League-Spiele ab der kommenden Woche gegen Belgien, zweimal die Türkei und in Frankreich ist Zoma einer von neun Neulingen. Der Marktwert des umworbenen Angreifers dürfte damit weiter steigen. Nominiert wurde auch der Dortmunder Samuele Inacio, der im Juni debütiert hatte.

Donnarumma bleibt Italien-Kapitän

Damals hatte Interimstrainer Silvio Baldini eine ganz junge Mannschaft für die Freundschaftsspiele gegen Luxemburg und Griechenland nominiert. Von den Stars, die zuvor die WM-Endrunde zum dritten Mal in Folge verpasst hatten, war nur Torhüter Gianluigi Donnarumma dabei.

Donnarumma (Manchester City) ist als Kapitän auch beim Neuaufbau unter Mancini, der in seiner ersten Amtszeit von 2018 bis 2023 Europameister 2021 geworden war, eine zentrale Figur. Anders als bei den Juni-Tests fehlen der Dortmunder Filippo Mane und Gladbachs Fabio Chiarodia nun im Aufgebot.