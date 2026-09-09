Mit 78: Advocaat bleibt Trainer bei Curacao

Der Niederländer verlängert seinen Vertrag beim WM-Teilnehmer um ein Jahr bis Sommer 2027.

78 – und kein bisschen müde: Routinier Dick Advocaat hat seinen Vertrag als Cheftrainer der Fußball-Nationalmannschaft von Curacao doch noch einmal verlängert. Der 78 Jahre alte Niederländer unterschrieb bis zum 31. Juli 2027. Nach der WM hatte Advocaat seine Zukunft bei „The Blue Wave“ noch offen gelassen.

„Wir haben gemeinsam etwas Besonderes erreicht, und ich freue mich darauf, mit den Spielern und dem Staff weiter auf dem aufzubauen, was wir geschafft haben“, sagte Advocaat. Bereits am Freitag wird er seinen Kader für die kommenden Spiele in der CONCACAF Nations League benennen.

Advocaat hatte die kleine Karibik-Insel zur WM-Teilnahme geführt. Im Februar war er jedoch zurückgetreten, um sich um seine schwer erkrankte Tochter zu kümmern. Mittlerweile soll es dieser wieder besser gehen, sodass er Mitte Mai auf Wunsch der Spieler und wichtiger Sponsoren als Nationaltrainer zurückgekehrt war.

Bei der WM hatte es eine deutliche Auftaktniederlage gegen Deutschland (1:7) gegeben. Nach einem viel beachteten 0:0 gegen Ecuador und einem 0:2 gegen die Elfenbeiküste war für Curacao nach der Vorrunde Schluss gewesen.

Schon danach hatten die Spieler auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Advocaat gehofft. „Er hat eine lange Karriere hinter sich, eine großartige Karriere, also denke ich, wir müssen ihm Freiraum lassen und ihn entscheiden lassen, aber natürlich wollen wir mit ihm zusammenarbeiten“, hatte Torhüter Eloy Room gesagt. Advocaat sei „ein großartiger Trainer und wir haben viel zusammen erreicht“.