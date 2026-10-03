Nachfolger von Zeidler: Janßen übernimmt in Zürich

Der Schweizer Erstligist holt den nächsten deutschen Trainer.

Der deutsche Fußballtrainer Olaf Janßen steht künftig beim Grasshopper Club Zürich an der Seitenlinie. Wie der Schweizer Erstligist am Samstag mitteilte, unterzeichnete der 59-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Janßen wird Nachfolger des ehemaligen Bochumer Trainers Peter Zeidler.

Es ist „ein Verein mit großer Tradition und einer klaren Vorstellung davon, wie er sich sportlich entwickeln möchte“, sagte Janßen, der zuletzt für ein Jahr den SV Sandhausen trainiert hatte. Er wolle in Zürich „eine Mannschaft formen, die unsere Philosophie von Intensität und mutigem Fussball widerspiegelt.“

Der Klub setze „auf proaktiven, offensiven Fussball, individuelle Spielerentwicklung und einen klaren Weg für junge Talente“, hieß es in der Mitteilung. Janßen passe dazu – in seiner Zeit bei Drittligist Viktoria Köln (2021 bis 2025) war er mitverantwortlich für die Förderung von Said El Mala (20), der am Donnerstag in der Nations League sein Länderspieldebüt feierte.

Nach Platz fünf in der vergangenen Spielzeit war Zürich mit nur acht Punkten aus neun Spielen schlecht in die neue Saison gestartet und belegt aktuell den drittletzten Platz der Liga.