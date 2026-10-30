Spanien gewinnt Finale der U15-WM

von SID
30.10.2026 • 16:23 Uhr
Spanien gewinnt Finale der U15-WM

Der Nachwuchs des Fußball-Weltmeisters entscheidet das Finale des Mammut-Turniers in Aserbaidschan gegen Tschechien mit 3:0 für sich.

Spanien hat die erstmals ausgetragene U15-WM gewonnen. Der Nachwuchs des Fußball-Weltmeisters entschied das Finale des Mammut-Turniers in Aserbaidschan gegen Tschechien mit 3:0 für sich. Platz drei ging an Griechenland.

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Gespielt wurde in Baku im Acht-gegen-acht-Format auf kleineren Spielfeldern mit Halbzeiten von 20 Minuten Länge. Insgesamt waren 189 Teilnehmernationen dabei, Deutschland war nicht vertreten.