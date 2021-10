Barca setzt auf Interimstrainer - Xavi Favorit auf Koeman-Nachfolge

Koeman war nach dem 0:1 bei Aufsteiger Rayo Vallecano am Mittwochabend nach nur 15 Monaten mit dem Pokalsieg 2021 entlassen worden. Es war die vierte Niederlage in den jüngsten sechs Pflichtspielen. In La Liga ist Barca auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.