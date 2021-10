FC Barcelona: Xavi wohl Nachfolger von Ronald Koeman - ist die Legende bereit?

Zumindest hat Xavi in Katar wertvolle Erfahrung gesammelt. Auch Al-Sadd gehört in der heimischen Liga zu den ständigen Titelfavoriten. Alles andere als ein Titelgewinn wird als Misserfolg gewertet. Mit Druck musste der Coach also auch in Katar umgehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)