Real Madrid: Carlo Ancelotti gibt Update zu angeschlagenem David Alaba

Beim Halbfinale der Supercopa zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wurde dem Publikum alles geboten, was einen Fußball-Thriller ausmacht. Insgesamt fünf Tore, ein später Ausgleich und die Entscheidung in der Verlängerung - für jede Zuschauerin jeden Zuschauer dürfte an diesem Abend etwas dabei gewesen sein.