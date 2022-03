La Liga: Real Madrid trägt schwarze Trikots im Clasico gegen Barcelona

Erstellte wurde das ungewöhnliche Jersey von den Machern der adidas-Marke Y3 - das Logo wird ebenfalls auf dem Trikot zu sehen sein - und Designer Yōji Yamamoto. Bei den Fans wurde die Ankündigung übrigens mit bestenfalls gemischten Gefühlen aufgenommen. Warum man sich ausgerechnet in einem der größten Spiele der Saison vom sonst allgegenwärtigen Weiß abwende, hinterfragte so mancher Anhänger in den Sozialen Medien kritisch.