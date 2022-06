Isco verabschiedet sich emotional von Real Madrid und verteilt Seitenhieb gegen Mbappé

Außerdem bedankte er sich bei allen Weggefährten während seiner Zeit in Madrid, ebenso wie bei den Fans. „Ich möchte meinen Teamkollegen, Trainern, dem Trainerstab, den Physiotherapeuten, Zeugwarten, Mitarbeitern in Valdebebas und im Santiago Bernabéu für all die Arbeit, Liebe und Unterstützung danken, die jeder braucht und die mir nie gefehlt hat. Ich möchte mich auch bei den Fans bedanken, die mich vom ersten Tag an unglaublich willkommen geheißen haben und dieses Team in alle Ecken der Welt begleiten!“