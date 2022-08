Transfermarkt: Wechselt aussortierter PSG-Star Thilo Kehrer jetzt nach Spanien?

Unter Pochettino kam der vielseitig einsetzbare Ex-Schalker in der vergangenen Saison noch zu 34 Pflichtspiel-Einsätzen. Die Aussichten auf ähnlich viele Spiele stehen nach dem Trainerwechsel zurzeit nicht so gut. Laut spanischen Medien stehe der Wunsch nach Spielpraxis im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Katar an erster Stelle.