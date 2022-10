La Liga: "Messi hat die unverschämtesten Dinge gesagt": Ex-Real-Keeper mit Klartext über Ronaldo, Messi & Raúl

„Ich habe gesehen und gehört, wie Messi die unverschämtesten Dinge zu Pepe und Sergio Ramos gesagt hat, über die man nicht einmal nachdenken kann“, erinnerte sich der Pole, der sich in Messi täuschte. „Man kann sich nicht vorstellen, was aus dem Mund einer Person kommen kann, die so ruhig und nett wirkt.“