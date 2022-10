La Liga: Verletzungsschock von Sergi Roberto überschattet Barca-Kantersieg

Ousmane Dembélé brachte die Katalanen gegen von Anfang an hilflose Basken in der 12. Minute in Führung, ehe der Pechvogel des Abends Sergi Roberto nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte. Robert Lewandowski machte in der 22. Minute mit dem 3:0 alles klar.