Tanguy Nianzou: Hoffnung und Sorgen vor Duell mit dem BVB

Trainer Julen Lopetegui warf ihn sofort ins kalte Wasser und ließ ihn in den ersten Pflichtpartien (drei in der Liga und eine in der Königsklasse) in der Innenverteidigung durchspielen. „Auch wenn ich bei den Bayern nie Stammspieler geworden bin, sehe ich mein Abenteuer beim deutschen Rekordmeister als sehr lehrreich“, sagte Nianzou zuletzt in der L‘Équipe.