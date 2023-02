La Liga: Atlético-Rüpel sieht wieder Rot

Atlético Madrid konnte am vergangenen Wochenende einen knappen Sieg bei Celta Vigo feiern. Die Spieler von Trainer Diego Simeone mussten die Partie aber erneut mit einem Mann weniger beenden.

Die Serie startete Savic gegen den FC Barcelona als er in der Nachspielzeit in eine kuriose Rangelei mit Ferran Torres geraten war. Im Pokal gegen den Stadtrivalen Real Madrid musste der Innenverteidiger in der Verlängerung das Feld nach einer Gelb-Roten Karte binnen zwei Minuten verlassen. Die dritte Rote Karte bekam Savic nun nach einer Notbremse gegen Celta Vigo und fehlt damit schon wieder gesperrt im nächsten Spiel gegen Athletic Bilbao. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)