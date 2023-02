La Liga: Robert Lewandowski verrät prägenden Barca-Moment

„Es war ein sehr schönes Gefühl, denn in LaLiga muss man monatelang warten, um zu sehen, ob man Meister werden kann“, fuhr der Mittelstürmer fort, der den Titel auch für die jüngere Generation als entscheidend ansah. „Der Gewinn der Supercopa war so wichtig, vor allem für die jungen Spieler, um sich wohler zu fühlen und Selbstvertrauen für die Zukunft zu gewinnen. Ich glaube, die ganze Mannschaft hatte dieses Gefühl nach dem Gewinn der Supercopa.“

Lewandowski lobt Xavi: „Genau dieser Unterschied macht den Erfolg aus“

Maßgeblich beteiligt daran sei auch Trainer Xavi, über den Lewandowski nur in den höchsten Tönen sprach. „Er war ein unglaublicher Spieler, er erkannte alles auf dem Spielfeld“, schwärmte der Pole. „Und wenn er in dieser Rolle als Spieler schon alles gesehen hat, stellen Sie sich das jetzt als Trainer vor.“

Lediglich in der Champions League schied man in der Gruppenphase aus, hat jedoch nun in der Europa League im Kracher-Duell mit Manchester United (Am 16. Februar im SPORT1-Liveticker) die Chance auf Wiedergutmachung.