Schlammschlacht! Barca lässt mit spektakulärem Statement aufhorchen

Die Schlammschlacht zwischen La-Liga-Boss Javier Tebas und dem FC Barcelona geht in die nächste Runde.

Wie die Katalanen am Montag in einer ebenso drastischen wie beinahe skurril anmutenden Stellungnahme mitteilten, fordert der Klub einen sofortigen Rücktritt von Tebas.

Auslöser dafür: Die spanische Zeitung La Vanguardia hatte am Montagmorgen einen Bericht veröffentlicht, wonach Tebas der im Fall des Korruptionsverdachts gegen den FC Barcelona ermittelnden Staatsanwaltschaft falsche Dokumente vorgelegt haben soll, um die Blaugrana schwer zu belasten.

Hintergrund des Verdachts sind Millionen-Zahlungen seitens Barca zwischen 1994 und 2018 an ein Unternehmen von Ex-Schiedsrichter Enriquez Negreira, der damals Vizepräsident des Schiedsrichter-Ausschusses war.

Tebas weist schwere Vorwürfe zurück

Wie Tebas selbst am Montagmorgen in einem Tweet erläuterte, habe er keine Falschinformationen an die Staatsanwalt übermittelt. Auch Mundo Deportivo und das spanische Medium Sport dementierten die Meldung von La Vanguardia. (NEWS: Tebas äußert sich zu den Barca-Vorwürfen)