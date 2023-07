La Liga: Das erzählte Lewandowski Gündogan von Barca

Robert Lewandowski hat verraten, dass die entscheidenden Partien gegen den FC Bayern München und Inter Mailand in der Gruppenphase der Champions League für den FC Barcelona zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kamen. Barca war bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.

„Die größte Enttäuschung der letzten Saison ist die Champions League. Ich denke, wir hatten Pech. Wir hatten viele Verletzungen in der Abwehrreihe. Wenn man sich die Heimspiele gegen Bayern München und Inter Mailand noch einmal ansieht, war das Timing furchtbar“, sagte der Ex-Bayern-Star gegenüber The Athletic .

Lewandowski sprach mit Gündogan

Für die kommende Saison gehe es aus Sicht des Angreifers in erster Linie darum, in der Offensive noch schlagkräftiger zu werden, nachdem der Barca-Sturm nach der Weltmeisterschaft nicht mehr allzu viel Torgefahr ausstrahlte: „Das ist etwas, was wir bald verbessern müssen und das in den Spielen der Saisonvorbereitung im Mittelpunkt stehen sollte. Ich verstehe, dass es nicht möglich ist, in jedem Spiel zu glänzen, aber wenn das in mehreren Spielen hintereinander passiert, ist das zu viel für Barcelona.“