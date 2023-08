Fix! Barca verkündet ter-Stegen-Deal

So verkündeten die Katalanen, dass der deutschen Nationaltorhüter sein Arbeitspapier um drei Jahre weitere Jahre bis 2028 verlängert hat. Über diese Entscheidung war schon länger in den spanischen Medien spekuliert worden .

Ter Stegen bald Rekordspieler in Spanien?

Zunächst musste sich der DFB-Keeper aber erst einmal hinten anstellen. Erst in seiner dritten Spielzeit übernahm er den Stammplatz im Tor und gab ihn im Anschluss nicht mehr her.

In der Vorsaison trug ter Stegen mit seinen überragenden Paraden dazu bei, dass sich sein Team erstmals seit 2019 wieder den Meistertitel sicherte.

Zudem könnte er in den kommenden Jahren auch deutscher Rekordspieler in der spanischen Liga werden. Mit 256 Einsätze liegt er derzeit auf Platz drei hinter Bernd Schuster (316) und Toni Kross (274), der noch bis 2024 an Real Madrid gebunden ist.