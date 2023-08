Horrorfoul! Simeone-Sohn wohl schwer verletzt

Am vergangenen Sonntag verlor der spanische Erstligist Deportivo Alavés sein Testspiel gegen den spanischen Zweitligist Burgos CF mit 1:2. In der 81. Minute erzielte Neuzugang Giuliano Simeone , dessen Vater seit 2011 Cheftrainer bei Atlético Madrid ist, den 1:2 Anschlusstreffer für die Basken. Doch dass es nach seinem Tor so schlimm werden könnte, hätte vermutlich keiner erwartet.

In der 86. Minute dribbelte der 20-Jährige die rechte Außenlinie entlang, als Burgos-Verteidiger José Matos den Stürmer auf Höhe der Mittellinie von hinten in die Beine grätschte. Aufgrund der großen Schmerzen brach er zusammen und hielt sich das linke Bein, allerdings stand sein Fuß in einem unnatürlichen Winkel in der Luft.