Bellingham-Panne bei Real! Kabinen-Detail in Video erkannt

In dem Stadion-Vlog, den Real nach dem Spiel auf YouTube postete, ist zu sehen, dass der an dem Spind angebrachte Namen des 20-Jährigen falsch geschrieben ist. Anstatt „Bellingham“ ist in der Kabine des Estadio Santiago Bernabéu der Name „Bellimgham“ zu lesen.

Bereits im letzten Jahr war den Königlichen laut Real Total ein ähnlicher Fehler passiert. An dem Spind des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger war damals der Name „Rüdiguer“ zu lesen. Nun muss also auch diesmal ein Name in der Kabine geändert werden.