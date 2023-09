Kuss-Eklat: Skandal-Boss fällt folgenschwere Entscheidung

Der 46-Jährige zieht damit doch noch die vielfach geforderte Konsequenz aus seinem weltweit kritisierten Verhalten nach dem WM-Finale. Wie Rubiales in einer schriftlichen Mitteilung an den amtierenden Interimspräsidenten Pedro Rocha schrieb, trete er zudem von seiner Position als UEFA-Vizepräsident zurück.

Im Wortlaut schrieb er: „Heute um 21:30 Uhr habe ich dem amtierenden Präsidenten, Herrn Pedro Rocha, meinen Rücktritt als Präsident des RFEF übermittelt. Ich habe ihn auch darüber informiert, dass ich dasselbe mit meinem Amt in der UEFA getan habe, so dass mein Amt als Vizepräsident neu besetzt werden kann.“

Weshalb er sich letztlich zu diesem Schritt durchringen konnte? „Nach der schnellen Suspendierung durch die FIFA und den anderen Verfahren gegen mich ist es klar, dass ich nicht in meine Position zurückkehren kann. Das Abwarten und Festhalten an diesem Amt wird weder dem Verband noch dem spanischen Fußball etwas bringen.“

Rummenigge hatte Rubiales‘ Aktion gestützt

Die Nationalspielerinnen traten in Streik, Weltmeistertrainer Jorge Vilda wurde wegen seiner engen Bindung zu Rubiales von seinen Aufgaben entbunden. Am vergangenen Montag hatte sich auch die Männer-Nationalmannschaft öffentlich von Rubiales distanziert und sein Verhalten „inakzeptabel“ genannt.

Dabei dachte er ebenfalls im Verbandssinne: „Ich möchte nicht, dass der spanische Fußball durch diese unverhältnismäßige Kampagne geschädigt wird, und vor allem treffe ich diese Entscheidung, nachdem ich mich vergewissert habe, dass mein Abgang zur Stabilität beiträgt, die es sowohl Europa als auch Afrika ermöglichen wird, in dem Traum von 2030 (WM-Ausrichtung; Anm. d. Red .) vereint zu bleiben, der das größte Ereignis der Welt in unser Land bringen wird.“

Was seine persönliche Zukunft betrifft, hält sich Rubiales Optionen offen: „Ich muss nach vorne schauen, in die Zukunft blicken. Jetzt gibt es etwas, das mich fest beschäftigt. Ich glaube an die Wahrheit, und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit sie sich durchsetzt.“