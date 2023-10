Enthüllt! Freund verrät größte Schwäche von Real-Star

Seit seinem Wechsel zu Real Madrid ist Jude Bellingham kaum aufzuhalten. Mit acht Toren ist der Mittelfeldspieler, der unter Carlo Ancelotti deutlich offensiver als in seiner Zeit beim BVB agiert, derzeit der beste Torschütze in der spanischen Liga .

Doch vor dem anstehenden El Clásico ( ab 16.15 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) hat ein Freund des Engländers verraten, dass der Superstar längst nicht in allen Belangen so stark ist.

„Er ist ein schlechter Golfer“, erklärte Odin Bailey der englischen Zeitung The Sun und ergänzt: „ich versuche, ihn zum Spielen zu überreden, aber er hat keine Lust dazu.“

Bailey und Bellingham sind zusammen in Birmingham groß geworden und haben sich in der örtlichen Schule kennengelernt. Trotz des Altersunterschieds von vier Jahren sind sie schnell Freunde geworden, zumal Bellingham aufgrund seines Talents auch in derselben U-Mannschaft bei Birmingham City gespielt hat.