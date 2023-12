Gündogan abgewatscht! "Seine Hilflosigkeit war offensichtlich“

Es wird ungemütlich für DFB-Kapitän Ilkay Gündogan! Der 33-Jährige steht nach der bitteren 2:4-Heimniederlage seines FC Barcelona gegen das Überraschungsteam FC Girona in der Kritik.

Gündogan erzielte zwar in der Nachspielzeit den zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer und war in der Offensive oft auffällig, doch gerade in der Rückwärtsbewegung offenbarte er Schwächen.