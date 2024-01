La Liga: „Schande“: Barca wütet nach Real-Sieg

Xavi: „Jeder hat es gesehen“

Real hatte am Sonntag nach einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch 3:2 gewonnen und in der zweiten Halbzeit gleich von drei für die Königlichen ausgelegten VAR-Entscheidungen profitiert - die jedoch allesamt vielen Beobachtern fragwürdig erschienen.

Auch Barca-Trainer Xavi hatte sich nach dem 4:2-Sieg der Katalanen bei Betis Sevilla am Sonntag bereits kritisch zu den Geschehnissen in Madrid geäußert. „Ich habe das gesehen. Wenn wir darüber reden, werden wir bestraft. Aber jeder hat es gesehen. Ich habe schon in Getafe gesagt, dass es Dinge gibt, die mir in dieser Liga nicht passen. Es gibt Dinge, die wir nicht kontrollieren und das hat jeder gesehen. Es sind keine Ausreden, es sind Realitäten.“