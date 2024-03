Filmstar mischt sich in Mbappé-Poker ein

In der französischen Zeitung La Provence sprach Mortensen, der unter anderem für seine Rolle als Aragon in „Der Herr der Ringe“ bekannt ist, davon, dass ein Mbappé-Transfer nach Madrid zu spät kommen würde. „Ich denke, mit Bellingham und Rodrygo haben wir das, was wir brauchen, es ist nicht nötig (Mbappé zu verpflichten, Anm. d. Red.). Er hätte schon vor zwei Jahren zu Real Madrid kommen sollen. Jetzt ist es zu spät“, analysierte der Hollywood-Star und Real-Fan.