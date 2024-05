Ter Stegen wehrt sich: "Werde ich nicht dulden"

Der katalanische Radiosender Barca Reservat hatte berichtet, dass ter Stegen gegenüber Barcelonas Präsident Joan Laporta versucht haben soll, Xavis Position als Trainer zu hinterfragen. Dies wies der ehemalige Bundesliga-Torhüter von Borussia Mönchengladbach nun zurück. Die Geschichte greife seine "persönlichen Werte direkt an", schrieb ter Stegen. Wenn er "etwas zu sagen" habe, werde er zu der betreffenden "Person immer sehr direkt" sein, ergänzte der 32-Jährige.

Nach einem Hin und Her hatte der mächtige Klubboss Laporta Xavi am Freitag mitgeteilt, dass der Klub nicht mehr mit ihm plant. Die Partie am Sonntag beim FC Sevilla wird somit die Abschiedsvorstellung des 44-Jährigen bei Barca sein. Hansi Flick steht als Nachfolger offenbar bereits fest.