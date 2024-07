"Titel gewinnen": Flick startet mit großen Zielen bei Barca

Hansi Flick hielt im schicken schwarzen Anzug stolz das Trikot des FC Barcelona in die Kameras, posierte gemeinsam mit Klubpräsident Joan Laporta geduldig für zahlreiche Schnappschüsse. "Ich konnte es von der ersten Sekunde an fühlen, als ich hier angekommen bin. Es ist ein unglaublicher Klub, sehr groß", sagte der 59-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung als Coach der Katalanen gut zwei Wochen nach Amtsantritt: "Ich bin sehr glücklich hier zu sein."

Flick betonte dennoch, dass er viel Hoffnung in La Masia setze und den Nachwuchskräften Vertrauen schenken wolle. "Wir müssen eine Atmosphäre für die Spieler kreieren, in der sie auf die nächste Stufe in ihrer Karriere klettern können", erklärte der gebürtige Heidelberger. An der grundsätzlichen Spielweise von Barca wolle er wenig ändern. "Ich will eine aktive Mannschaft auf dem Platz, sowohl mit als auch ohne den Ball. Sie soll den Rhythmus des Spiels bestimmen", sagte Flick.