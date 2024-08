Drei Festnahmen nach Messer-Attacke - Yamals Vater stabil

Yamals Vater Mounir Nasraoui war am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der katalanischen Stadt Mataro, etwa 30 Kilometer nördlich von Barcelona, niedergestochen worden. Er wurde umgehend in das Krankenhaus Can Ruti eingeliefert. Zwischenzeitlich sei der Zustand von Nasraoui ernst gewesen, mittlerweile soll er stabil sein.