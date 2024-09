Barca-Boss enthüllt Lewandowski-Angebot

Lewandowski bei Barca: „Wird sein bestes Jahr sein“

Generell lobte Laporta die aktuelle Verfassung von Lewandowski, der in den ersten vier Ligaspielen vier Tore erzielt hatte: „Ich sehe Robert motivierter denn je.“ Der 36-Jährige stelle „hohe Ansprüche an die Mannschaft, an sich selbst und an seine Mitspieler“. Der Präsident ist deshalb überzeugt, „dass dies Lewandowskis bestes Jahr sein wird“.