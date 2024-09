Barca-Star zeigt sich begeistert von Flick: "Viel härter"

Flick hat in diesem Sommer den Posten als Cheftrainer des FC Barcelona angenommen und nach vier Spieltagen in La Liga zwölf Punkte gesammelt - Tabellenplatz eins! Erst am vergangenen Wochenende überrollte der FC Barcelona mit 7:0 Real Valladolid. Ein perfekter Saisonstart, nach dem Barca-Star Pedri ins Schwärmen über seinen neuen Coach gerät.