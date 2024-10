Lewandowski läuft heiß: Barca schlägt Alaves

Robert Lewandowski zeigt im Herbst seiner Karriere weiterhin Außergewöhnliches für den FC Barcelona und hält die Katalanen beinahe im Alleingang sicher an der Spitze von La Liga. Am Sonntag sorgte der Pole mit einem Hattrick für das 3:0 (3:0) bei Deportivo Alaves, innerhalb von nur 26 Minuten erzielte er drei Treffer (7./22./32.). In elf Pflichtspielen der Saison hat der langjährige Bayern-Stürmer damit bereits zwölf Tore erzielt.