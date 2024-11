Bittere Nachricht für Flick! Sein Superstar fällt wieder aus

Schlechte Nachrichten für Hansi Flick und den FC Barcelona : Superstar Lamine Yamal wird den Katalanen in der Champions League im Duell mit Überraschungsteam Stade Brest wohl nicht zur Verfügung stehen.

Der Youngster konnte am Montag übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht mit dem Team trainieren. Unter anderem die spanische Sportzeitung As schrieb, dass ein Einsatz Yamals am Dienstag quasi ausgeschlossen sei.