Überraschung! Das ist der treffsicherste Fußballspieler Europas

Olmo trifft im Schnitt alle 54 Minuten

Spielsystem ist auf Olmo zugeschnitten

Traumstart nach Registrierungs-Panne

In der Champions League hat Olmo seine Form in dieser Spielzeit noch nicht wirklich zeigen können, beim 4:1 gegen den FC Bayern wurde der Europameister in der Schlussphase eingewechselt. Am Mittwochabend bei Roter Stern Belgrad bietet sich ihm die nächste Gelegenheit.