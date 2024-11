"Unfair": Perez kritisiert neue Champions League

Präsident Florentino Perez hat auf der Jahreshauptversammlung des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid zum Rundumschlag ausgeholt und dabei auch den neuen Modus in der Champions League kritisiert. „Das neue Format ist unfair, und niemand versteht es“, sagte der 77-Jährige: „Es gibt mehr Spiele, aber der Wert eines Spiels ist um fast 30 Prozent gesunken.“

Zudem sei der Fußball „schwer verletzt“ und habe sich „nie in einer heikleren Situation befunden“. Perez warb erneut für die Super League. Er sei optimistischer denn je, nachdem der Europäische Gerichtshof im vergangenen Jahr entschieden hatte, dass das Verbot der UEFA und der FIFA, Vereinen beizutreten, unrechtmäßig sei.

Auch der Ballon d’Or war Thema seiner Rede. Die Auszeichnung hätte „in diesem Jahr an einen Spieler von Real Madrid hätte gehen müssen, unabhängig von den angewandten Kriterien“, sagte Perez: „Ich persönlich bin der Meinung, dass der Ballon d’Or unabhängig organisiert werden sollte und dass die Stimmen in den Händen von Personen liegen sollten, die in der Welt des Fußballs ein hohes Ansehen haben.“