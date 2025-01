Copa del Rey: Real mühelos im Achtelfinale

Die Madrilenen schonen beim Viertligisten einige Stammkräfte. Trotzdem gerät das Weiterkommen nie in Gefahr.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist mit einer B-Elf locker ins Achtelfinale der Copa del Rey eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti, der Stammkräfte wie Kylian Mbappé oder Vinícius Jr. lange schonte, gewann in der dritten Runde beim Viertligisten CD Minera ohne große Mühe mit 5:0 (3:0).

Federico Valverde (5.), Eduardo Camavinga (13.) und Arda Güler (28.) entschieden die Partie im Südosten Spaniens früh. Urgestein Luka Modric (55.) erhöhte mit seinem ersten Treffer überhaupt in der Copa del Rey. Nach 63 Minuten brachte Ancelotti dann Mbappé und FIFA-Weltfußballer Vinicius Jr., der am Freitag in Valencia wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte.