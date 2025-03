LaLiga: Presse feiert Barcas "episches Comeback"

SPORT1 17.03.2025 • 10:23 Uhr Dem FC Barcelona gelingt im Auswärtsspiel bei Atlético Madrid ein irres Comeback. Das Team von Trainer Hansi Flick wird von der internationalen Presse gefeiert.

Der FC Barcelona hat am Sonntagabend die Tabellenführung in LaLiga zurückerobert - und wie! Bis zur 72. Minute lag die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bei Atlético Madrid mit 0:2 zurück. Im Anschluss drehten die Katalanen das Spiel und schossen in der Schlussphase vier Treffer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach den Toren von Robert Lewandowski (72.) und Ferran Torres (78.) erzielte Wunderkind Lamine Yamal in der Nachspielzeit die Führung (90.+2). Torres‘ zweiter Treffer des Abends markierte dann den Endstand (90.+8). Das 4:2 war zugleich der siebte Sieg in LaLiga in Folge. Mit einem Spiel weniger ist Barcelona nun punktgleich vor Real Madrid an der Tabellenspitze.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zu dem irren Comeback zusammen:

Spanien

Mundo Deportivo: Das unglaubliche Comeback von Barca im Metropolitano! Nach langweiligen 70 Minuten, die mit einem 0:2-Rückstand bestraft wurden, nahm Flick die richtigen Änderungen vor, die Mannschaft zog ihren Stolz an und konnte durch Tore von Lewandowski, Lamine und Ferran (2) die Führung halten und Atlético trotz des besseren Torverhältnisses auf Distanz halten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Marca: Ferran wühlt in Atléticos Wunden. Ferran Torres wird eingewechselt und führt Barca in einer Schlussphase, die nach Meisterschaft riecht, von zwei auf vier Tore heran. Denn Barca ist auch dann sehenswert, wenn sie nicht sehenswert sind. Es war kein leichter Aufenthalt für die Blaugranas in einem Metropolitano, das wie ein Leichenschmaus aussah und es auch wurde, in dem aber ein Atlético gesund zu sein schien, auch wenn man es für tot hielt. Während die körperliche Wunde offensichtlich ist, in diesem Fall vor allem wegen des zermürbenden Spielplans, ist die schmerzhafte Wunde die emotionale. Die des Zorns, der Wut und der Ungerechtigkeit, auf die Simeone im Vorfeld anspielte. Manchmal gehen die schlimmsten Dinge schief: Der Schuss von Lamine, der Barca in Führung brachte, wurde nach einer Berührung mit Reinildo unhaltbar abgefälscht.

Sport: Flicks Barca-Sieg verschlimmert Atléticos historische Formkurve. Noch nie ist eine Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand gegen Cholo zurückgekommen und es ist das erste Mal seit 2007, dass die Rot-Weißen ein solches Spiel verlieren. Hansi Flicks Barca musste die Mauer der Geschichte durchbrechen, um Cholo Simeones Atlético Madrid zu schlagen, das sich für den deutschen Trainer bisher als unschlagbar erwiesen hatte. Die Blaugrana kam nach der schmerzhaften Niederlage in LaLiga Ende 2024, die ebenfalls in letzter Minute erfolgte und den Verlust der Tabellenspitze bedeutete, ins Metropolitano.

England

Goal: Lamine Yamal, was für ein Moment! Der Wunderknabe feiert ein episches Comeback und der fantastische Ferran Torres sichert die Tabellenführung in LaLiga, während Diego Simeone und Co. noch mehr leiden müssen. Die Mannschaft von Hansi Flick holte in den letzten 20 Minuten einen 0:2-Rückstand auf und sicherte sich im Metropolitano einen wichtigen Sieg gegen die Rojiblancos. Der FC Barcelona hat am Sonntag mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen den Titelrivalen Atlético Madrid die Tabellenführung in der spanischen Liga gefestigt.

Italien