"Mangel an Respekt": Real Madrid über Spielansetzung erbost

Nach unzähligen Beschwerden über die Schiedsrichter hat Real Madrid ein neues Ärgernis ausgemacht: die Spielansetzungen in LaLiga. Konkret möchte der Weltklub fortan mindestens drei Tage Pause nach Europapokalspielen garantiert bekommen. „Wir werden nie wieder ein Spiel ohne 72 Stunden Pause bestreiten“, sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 2:1 (2:1) beim FC Villarreal: „Das war das letzte Mal.“

Am Mittwochabend hatten die Königlichen um 21 Uhr zum Stadtderby im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atlético Madrid angestoßen. Nach der Verlängerung und dem nervenaufreibenden Sieg im Elfmeterschießen (4:2) endete die Partie gegen 23.45 Uhr. Am Samstagnachmittag ging es um 16.30 in LaLiga weiter. Zwischen den Anstoßzeiten lagen knapp 67,5 Stunden - trotz vorheriger Beschwerden.