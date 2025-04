Auch CL-Halbfinale in Gefahr: Barca vorerst ohne Lewandowski

Der polnische Nationalspieler musste am Samstag verletzt ausgewechselt werden. Hansi Flick wird er wohl in mehreren Schlüsselspielen fehlen.

Der FC Barcelona muss in der entscheidenden Saisonphase auf Stürmerstar Robert Lewandowski verzichten. Der Angreifer erlitt am Samstag beim 4:3 gegen Celta Vigo eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel. Die Rückkehr des Polen werde von dessen Fortschritt abhängen, teilten die Katalanen am Ostersonntag mit. Spanische Medien rechnen mit einem Ausfall von drei Wochen.